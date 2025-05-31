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Юнармейцы из Адыгеи приняли участие в итоговом мероприятии форума «Плечом к плечу»

Юнармейцы из Адыгеи приняли участие в итоговом мероприятии форума «Плечом к плечу»

На итоговом мероприятии форума «Плечом к плечу» юнармейцев поздравили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Гусев.

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