Лимонный пирог с итальянской меренгой

ИНГРЕДИЕНТЫ 5 лимонов 1 3/4 стакана сахара 4 яйца 1/2 стакана лимонного сока 250 г сливочного масла готовая основа для торта диаметром 24–26 см из бисквитного теста Для итальянской меренги 4 белка 250 г мелкокристаллического сахара ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Лимоны нарежьте вместе с кожурой произвольными кусочками и измельчите в блендере или комбайне.