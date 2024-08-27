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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Лимонный пирог с итальянской меренгой

ИНГРЕДИЕНТЫ 5 лимонов 1 3/4 стакана сахара 4 яйца 1/2 стакана лимонного сока 250 г сливочного масла готовая основа для торта диаметром 24–26 см из бисквитного теста Для итальянской меренги 4 белка 250 г мелкокристаллического сахара ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Лимоны нарежьте вместе с кожурой произвольными кусочками и измельчите в блендере или комбайне.

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