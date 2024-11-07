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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Приемной матери выставили счет за колонку, которой она не пользуется

У Елены Косолаповой, которая проживает в Чалне, арестовали счета, куда поступают детские пособия Многодетная мать из Чалны совершенно случайно узнала, что все ее банковские счета, включая даже кредитную карту, арестованы судебными приставами.

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