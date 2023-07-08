WSJ: в Калифорнии расследуют покупку неизвестными земли на $1 млрд вокруг базы ВВС США

Американские власти расследуют крупные сделки по приобретению земли рядом с базой Военно-воздушных сил США к северо-востоку от Сан-Франциско, опасаясь, что за компанией Flannery Associates, купившей участок, могут стоять "иностранные интересы".
Американские власти расследуют крупные сделки по приобретению земли рядом с базой Военно-воздушных сил США к северо-востоку от Сан-Франциско, опасаясь, что за компанией Flannery Associates, купившей участок, могут стоять "иностранные интересы".
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