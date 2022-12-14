На Ямале открылись все три полосы главной ледовой переправы

Сегодня утром на Ямале открылись для движения все три полосы главной ледовой переправы. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с 9 часов утра движение автомобилей разрешено по всем трем полосам зимника Салехард – Лабытнанги.