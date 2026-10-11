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На плато Чингисхана открылась волшебная тропа, где природа и искусство встречаются на равных

Представьте себе: вы идете по кольцевому маршруту длиной всего 4,5 километра, но за это время успеваете увидеть панораму Иволгинской долины, археологические тайны древности и сакральные места, где когда-то молились предки.

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