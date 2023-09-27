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Знакомимся с новинкой рынка в «боевых» условиях

Знакомимся с новинкой рынка в «боевых» условиях

﻿﻿На самом деле в доме Облонского все перепуталось! Я имею в виду, что группу Chery, которая продолжает расти и развивать суббренды в России, уже смущает «классовая» принадлежность моделей, представленных в этом китайском клане.

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