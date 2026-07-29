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МВД: мошенники обманывают таксистов, выманивая данные банковской карты

МВД: мошенники обманывают таксистов, выманивая данные банковской карты

Мошенники разработали новую схему, жертвами которой становятся водители такси. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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