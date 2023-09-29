Молитвы на православный праздник Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2023 года Влад ГершонОдин из самых добрых, светлых и удивительных религиозных торжество восточных христиан (православных) ежегодно отмечается 30 сентября.
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