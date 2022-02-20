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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей Донбасса

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей Донбасса

В СМИ сообщалось, что сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения.

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