Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей Донбасса

В СМИ сообщалось, что сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения.
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