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Родители их на это обрекли: сделан прогноз о будущем детей Пугачевой

Родители их на это обрекли: сделан прогноз о будущем детей Пугачевой

Психолог Ирина Коробченко рассказала, что ждет Лизу с братом. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressПару дней назад в СМИ прошел слух о том, что Алла Пугачева перевела детей в новую школу.

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Комментарии
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F I
А как же дети в семьях военных переезжающих из гарнизона в гарнизон ?   Растут  Лиза и Гарри с любящими их родителями ,в полном благополучии  и с детских лет путешествуя по всему миру и вряд ли &quot;страдают &quot;  без друзей , тк не одиноки в семье ,они есть друг у друга. Брат и сестра.  А где то дети растут ни  чего не видя  и не зная и возможно став взрослыми  так и умрут не выезжая из дома дальше соседнего города....
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