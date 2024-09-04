Родители их на это обрекли: сделан прогноз о будущем детей Пугачевой

F I

А как же дети в семьях военных переезжающих из гарнизона в гарнизон ? Растут Лиза и Гарри с любящими их родителями ,в полном благополучии и с детских лет путешествуя по всему миру и вряд ли "страдают " без друзей , тк не одиноки в семье ,они есть друг у друга. Брат и сестра. А где то дети растут ни чего не видя и не зная и возможно став взрослыми так и умрут не выезжая из дома дальше соседнего города....