Britain’s biggest business lobby group has urged John Healey to cut employment taxes and energy bills in his first Budget, warning that further tax rises risk choking off investment and jobs.
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