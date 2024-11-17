Украина для США не является объектом усилий. Такое мнение, как передает сайт программы «Вести», в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, назвавший истинную роль Киева.
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