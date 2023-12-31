Бермудский треугольник Румынии: жуткие леса Хойя в Трансильвании

За пределами Румынии Трансильвания ассоциируется с вампирами. Внутри Румынии, где Влад Дракула, или Влад Цепеш, является национальным героем, история о вампирах не так популярна, но Трансильвания все равно известна тем, что здесь находится один из самых жутких лесов в мире.
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