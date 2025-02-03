Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев на фоне успешного продвижения российских войск способен пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии.
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