Наркоманов соберут в едином реестре наркозависимых: что за нововведение в России и как это будет Ольга БезродняяЗависимость людей от наркотиков уже давно является острой проблемой как в России, так и во всем мире.
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