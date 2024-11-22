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Наркоманов соберут в едином реестре наркозависимых: что за нововведение в России и как это будет

Наркоманов соберут в едином реестре наркозависимых: что за нововведение в России и как это будет

Наркоманов соберут в едином реестре наркозависимых: что за нововведение в России и как это будет Ольга БезродняяЗависимость людей от наркотиков уже давно является острой проблемой как в России, так и во всем мире.

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