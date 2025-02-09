Торецк и Часов Яр — это ад на Земле: за города продолжаются кровавые бои Ирэн ОрлонскаяРоссийская армия продолжает наступательные действия на две украинские позиции, которые, по всей видимости, находятся на грани падения.
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