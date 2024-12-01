Монтаж катальной горки на Дворцовой почти завершён. Финальные штрихи. Открыться она должна 9 декабря.
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Монтаж катальной горки на Дворцовой почти завершён. Финальные штрихи. Открыться она должна 9 декабря.