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Царьград

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"Все должны с нами считаться": Шольц впал в истерику из-за общения США и России

"Все должны с нами считаться": Шольц впал в истерику из-за общения США и России

Канцлер Германии Олаф Шольц впал в истерику из-за общения между США и Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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