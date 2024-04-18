СК: В Челябинске вынесли приговор педофилу-садисту, изнасиловавшему и убившему 11-летнюю девочку

По заявлению Следственного комитета Российской Федерации, в городе Челябинск к 23 годам колонии строгого режима приговорен местный житель, который изнасиловал и потом жестоко убил школьницу, одиннадцати лет от роду.
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