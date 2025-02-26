Мосийчук заявил, что сын спикера Рады прячется от мобилизации в Польше

Бывший украинский депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что сын спикера Рады Руслана Стефанчука, Олесь, решил скрыться от мобилизации на Украине, перебравшись в Польшу и купив там роскошную квартиру.
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