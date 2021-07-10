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Перейти на ту сторону: владивостокцы не думают о своей жизни, перебегая эту дорогу

Перейти на ту сторону: владивостокцы не думают о своей жизни, перебегая эту дорогу

Оживленный полдень в самом сердце Владивостока: автобусы вереницей выезжают с остановки «Семеновская», а люди, спешащие по своим делам и проходящие мимо рядов фестиваля «Сделано в Приморье», продолжают переходить дорогу в неположенном месте.

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