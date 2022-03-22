Заявку на грант мэра Москвы для развития сетей фаст-фуда подал ресторатор Васильчук

Отечественные сети быстрого питания получит поддержку от городских властей Одной из мер, принятых правительством Москвы для стабилизации столичной экономики, является предоставление грантов на открытие отечественных заведений общественного питания.
Отечественные сети быстрого питания получит поддержку от городских властей Одной из мер, принятых правительством Москвы для стабилизации столичной экономики, является предоставление грантов на открытие отечественных заведений общественного питания.
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