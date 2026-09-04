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Регионы России

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В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников как условие допуска к итоговой аттестации

В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников как условие допуска к итоговой аттестации

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что устный экзамен по истории для девятиклассников будет введён через два года и станет обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации.

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