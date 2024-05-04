Чудо Божье свершилось: Благодатный огонь сошел над гробом Господнем

Чудо Божье свершилось: Благодатный огонь сошел над гробом ГосподнемБлагодатный огонь сошел в храме Святого Воскресения в Иерусалиме несколько минут назад! В канун Пасхи в очередной раз вершилось чудо, которого на протяжении всего года ждали православные христиане всего мира.
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