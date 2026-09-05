Зеленский зашел слишком далеко: в ООН не выдержали угроз

В ООН выразили обеспокоенность угрозами Владимира Зеленского в адрес российской авиации. В организации подчеркнули необходимость защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, тогда как в Москве назвали заявления Киева «заявкой на государственный терроризм».