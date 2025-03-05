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Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Global Look Press / Maksim Konstantinov Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект о повторной выдаче земельных участков тем лицам, чье имущество пострадало в результате боевых действий во время СВО и больше непригодно для использования.

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