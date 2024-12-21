Новоаннинское благочиние поздравляет матушку Ирину с днем рождения! В этот день Бог даровал Вам жизнь, мы искренне поздравляем Вас с днём рождения.
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Новоаннинское благочиние поздравляет матушку Ирину с днем рождения! В этот день Бог даровал Вам жизнь, мы искренне поздравляем Вас с днём рождения.