Какая температура кофе идеальная для питья

Температура питья кофе важна для того, чтобы получить от него максимальное удовольствие. При слишком высокой температуре кофе может обжечь рот и горло, а при слишком низкой температуре он может потерять свой вкус и аромат.
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