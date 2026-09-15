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Мирный житель погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА ВСУ в Грайворонском округе

Мирный житель погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА ВСУ в Грайворонском округе

Житель Грайворонского округа Белгородской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе региона на платформе «Макс» .

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