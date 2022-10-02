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Дефицит автозапчастей на российском рынке значительно обострился

Дефицит автозапчастей на российском рынке значительно обострился

Российский рынок столкнулся с обострением проблемы дефицита запасных частей для автомобилей. Вопрос с доставкой расходных материалов удалось решить сразу, однако лобовых стекол, кузовных деталей и двигателей продолжает не хватать, пишет РИА Новости.

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