Дефицит автозапчастей на российском рынке значительно обострился

Российский рынок столкнулся с обострением проблемы дефицита запасных частей для автомобилей. Вопрос с доставкой расходных материалов удалось решить сразу, однако лобовых стекол, кузовных деталей и двигателей продолжает не хватать, пишет РИА Новости.