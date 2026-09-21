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Новый кратер на Луне, опасен ли он для астронавтов и лунных баз

Новый кратер на Луне, опасен ли он для астронавтов и лунных баз

Новый кратер на Луне подтвердил, что даже сравнительно крупные космические тела продолжают менять поверхность земного спутника.

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