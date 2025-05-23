Украинский солдат случайно попал к российским войскам в Новооленовке ночью

Украинский военный случайно оказался рядом с бойцами российской армии в Новооленовке ДНР. Ошибочно полагая, что идёт к своим сослуживцам за сигаретами, он не знал, что село уже под контролем российских войск, о чём сообщили в Минобороны России.
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