Эдуард Долинский: В Украине в честь соучастника Холокоста названа улица

Каневский городской совет переименовал улицу имени лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в улицу имени нацистского коллаборанта, соучастника Холокоста, главного редактора антисемитской газеты «Волынь» Уласа Самчука.
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