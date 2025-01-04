Петербургский аэропорт Пулково дважды за сутки закрывали из-за угрозы беспилотников Петербургский аэропорт Пулково два раза с начала текущих суток останавливал прием и отправку рейсов.
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Петербургский аэропорт Пулково дважды за сутки закрывали из-за угрозы беспилотников Петербургский аэропорт Пулково два раза с начала текущих суток останавливал прием и отправку рейсов.
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