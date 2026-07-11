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Защитник «Денвера» Зак Аллен: «Мы рассчитываем побить рекорд по количеству сэков»

Тэкл защиты «Денвер Бронкос» Зак Аллен заявил, что команда рассчитывает установить новый клубный рекорд по количеству сэков в сезоне-2026.

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