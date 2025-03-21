Видео: Малолетние вандалы атаковали «Лопатинский сад»

Нападению юных смоленских хулиганов подверглась зона аттракционов Вчера в центральном парке культуры и отдыха Смоленска «Лопатинский сад» произошёл акт вандализма, совершённый несовершеннолетними посетителями.
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