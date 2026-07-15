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Сафнауэр с багетом, в накладных усах и берете подписывал контракт с Оконом, в сомбреро – с Пересом: «Психологическая безопасность крайне важна в «Ф-1»

Бывший руководитель «Форс-Индии» (ныне « Астон Мартин ») Отмар Сафнауэр объяснил, зачем надевал национальные головные уборы на подписание контрактов с пилотами.

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