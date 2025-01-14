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Россия может остаться без доступных электромобилей и гибридов из-за утильсбора

Россия может остаться без доступных электромобилей и гибридов из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора выросли на два порядка, что ставит крест на доступности "зелёных" авто.С 1 января 2025 года в России в первые за несколько лет выросли ставки утилизационного сбора на электромобили и гибриды.

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