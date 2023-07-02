При наихудшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами

При худшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами В России уже появились люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
При худшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами В России уже появились люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
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