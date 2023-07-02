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При наихудшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами

При наихудшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами

﻿﻿При худшем сценарии изменения климата почти треть всех жителей планеты станут климатическими мигрантами В России уже появились люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

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