Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

«Фагот», «Корд», ЗУ-23: мотострелки подавили огневую точку ВСУ под Артемовском

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» по долговременной огневой точке вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.

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