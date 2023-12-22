Ни машины, ни денег: 300 тысяч предоплаты внес тулунчанин за несуществующий автомобиль

Житель Тулуна потерял более 300 тысяч рублей при покупке автомобиля УАЗ по низкой цене. Автомобиль мужчина приметил на одном из популярных интернет-сайтов, связался с продавцом из Красноярска и по его просьбе шесть раз отправил предоплату, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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