Ни машины, ни денег: 300 тысяч предоплаты внес тулунчанин за несуществующий автомобиль

Житель Тулуна потерял более 300 тысяч рублей при покупке автомобиля УАЗ по низкой цене. Автомобиль мужчина приметил на одном из популярных интернет-сайтов, связался с продавцом из Красноярска и по его просьбе шесть раз отправил предоплату, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.