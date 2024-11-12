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Царьград

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Западная Украина в составе Польши: Премьер Туск боится, что не успеет:

Западная Украина в составе Польши: Премьер Туск боится, что не успеет:

Туск боится, что не успеет отхватить часть Украины. Польский премьер намерен прикарманить Западную Украину пока не поздно.

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