Суд отказался выпустить из колонии бывшего курганского коррупционера-силовика

Бывший начальник МВ МВД «Шадринский» (Курганская область) Дмитрий Кокотеев, отбывающий срок за коррупцию, предпринял новую попытку изменить вид наказания.
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