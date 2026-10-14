В Брянской области 58-летняя женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ

В результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Городище Брянской области погибла 58-летняя местная жительница.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МИД оценили зна...
- ЕС ввёл санкции п...
- ЕС ввёл санкции п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым