О запрете лошадей в СССР

Злопыхатели иногда публикуют фотографии советских времён, на которых в плуг запряжены женщины. Даже в брежневские времена на участках можно было наблюдать странную картину: женщина тянет на лямках небольшой плуг или соху, её муж пашет этим плугом семейный участок.
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