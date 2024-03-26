Страна и люди
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Страна и люди

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О запрете лошадей в СССР

О запрете лошадей в СССР

Злопыхатели иногда публикуют фотографии советских времён, на которых в плуг запряжены женщины. Даже в брежневские времена на участках можно было наблюдать странную картину: женщина тянет на лямках небольшой плуг или соху, её муж пашет этим плугом семейный участок.

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