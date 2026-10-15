Бразильский футболист Антони из "Бетиса" стал жертвой кражи во время матча с "Порту" 14 октября. Игрок поделился чувствами и обеспокоенностью за безопасность своей семьи на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена в России как экстремистская).