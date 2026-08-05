Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 6–12 августа: неделя со «Снобом»

Стать участником иммерсивного спектакля в особняке, провести день в луна-парке на Елагином острове или услышать французского дирижёра и оркестр altersono на открытии фестиваля в Черкесске — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
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