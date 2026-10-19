Илон Маск объявил в соцсетях, что намерен раздать по акции SpaceX каждому ребенку в США. По подсчетам Bloomberg, с учетом количества всех несовершеннолетних в стране, ему придется передать им бумаги на $10,5 млрд при текущих котировках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)