Россия ждет спада русофобской истерики после разрыва кабелей на Балтике

РФ ожидает, что истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется, и надеется, что расследование будет доведено до конца, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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